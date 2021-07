La Federació d’Atletisme es posiciona sobre els equipaments reivindicant que es respecti la pista de tartan del Comunal

La remor al voltant del futur de l’Estadi Comunal Joan Samarra preocupa el món de l’atletisme. El president de la federació, Josep Maria Missé, es va adreçar ahir als associats via correu electrònic per informar-los de la posició formal manifestada davant del Govern i dels comuns d’Andorra la Vella i Encamp. Adjuntava en la comunicació una carta adreçada a la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i a les cònsols Laura Mas i Conxita Marsol el 30 de juny.



La línia argumental és clara. La Federació d’Atletisme no posarà impediments a “una solució transitòria” que impliqui compartir les instal·lacions. És