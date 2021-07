L'Ironman 70.3 farà de Campionat d'Andorra

La Federació Andorrana de Triatló (FATri) i el grup Ironman van tancar un acord perquè l’Ironman 70.3 Andorra de l’Andorra Multisport Festival sigui també el Campionat d’Andorra de triatló de mitja distància.



La prova de demà consistirà a nedar 1,9 quilòmetres al llac d’Engolasters, després hi haurà un circuit de 90,1 quilòmetres en bici i, per últim, hi haurà 21,1 quilòmetres de cursa.



Dues dones (Alejandra López i Mònica Tarragona) i sis homes (Enric Bregolat, Gerard Bargalló, Marc Novell, Òscar Miguel, Pere Marquina i Xavi Jové) es disputaran el campionat.



El president de la FATri, Joan Saludes, va agrair a Ironman “la predisposició