L'equip infantil de la FAN torna del Campionat de Catalunya per un positiu

Actualitzada 03/07/2021 a les 06:49

La selecció infantil de la Federació Andorrana de Natació (FAN) va haver d’abandonar el Campionat de Catalunya infantil després que un dels nedadors convocats resultés positiu per coronavirus dijous a la tarda durant el primer dia de competició.L’afectat es troba en bon estat de salut i és asimptomàtic, i la resta d’integrants de l’expedició van abandonar la competició i van ser aïllats una vegada es va conèixer el positiu del seu company. Ahir mateix van tornar al Principat procedents de Tarragona i ara els membres de l’equip de la federació hauran de fer la preceptiva quarantena fins que no passin una prova TMA, tal com estableixen els protocols de salut.La FAN va desitjar una bona recuperació a l’afectat.