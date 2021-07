Medalles de Moussa per acomiadar el curs

Actualitzada 02/07/2021 a les 17:28

Darrer dia del curs més especial de la història @escolaandorrana d'Encamp . Tots els alumnes són uns autèntics campions/es. I les medalles, classe per classe, les ha portat...EL MOUSSA!!! @21Diagne

Un matí preciós. Una declaració d'amor mutu. #SomUnPaís #MaiPor pic.twitter.com/fLztBlWVej — MoraBancAndorra (@morabancandorra) July 2, 2021

Els alumnes de l'escola andorrana d'Encamp han viscut una jornada molt especial avui amb la visita sorpresa del jugador del MoraBanc Moussa Diagne. El pivot ha recorregut totes les aules del centre per entregar una medalla a cada escolar "de campions" per haver finalitzat el curs.Les escoles del Principat tanquen avui les classes d'un curs que ha estat especialment complicat per als infants que han hagut d'adaptar-se a les restriccions sanitàries per la pandèmia.