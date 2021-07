El MoraBanc trenca amb Dime

El pivot tenia un any més de vincle però el club executa la clàusula per trencar-lo

Malik Dime no seguirà la temporada vinent al MoraBanc Andorra després que el club decidís recórrer a la clàusula que li permetia tallar-lo al final de la primera temporada i no haver de complir el segon any del vincle contractual. El senegalès va arribar l’estiu passat a l’entitat tricolor procedent de la lliga de Grècia i va tancar aquesta primera campa­nya a l’ACB amb 6 punts, 3,3 rebots, 2 taps i 6,6 crèdits de valoració en 13 minuts de joc en 20 duels.



Pel que fa a la competició europea, Dime va disputar 11 partits amb 3,4 punts, 2,1 rebots i