Adrià Altimira, cinquè fitxatge dels tricolors

Actualitzada 02/07/2021 a les 06:06

L’FC Andorra va anunciar ahir el fitxatge d’Adrià Altimira, cinquena incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta d’un lateral dret de 20 anys format al futbol base de l’FC Barcelona (s’hi va estar 12 temporades fins a l’etapa juvenil) que el curs passat va militar al Melilla, del grup 5 de la Segona Divisió B, on va fer un gol en 28 partits disputats. Sobre aquest fitxatge, el director esportiu de l’entitat, Jaume Nogués, va manifestar que “també pot jugar d’interior i extrem, i és un perfil de jugador associatiu, molt ràpid i intens amb el que fa, i ens agrada molt apostar per jugadors així”.El d’Altimira és el cinquè fitxatge de cara a la propera temporada, però Nogués va explicar que encara n’hi haurà uns quants més. A hores d’ara, Eder Sarabia compta amb una plantilla de dinou jugadors, catorze que continuen del curs passat i les cinc incorporacions, i durant la resta del mercat el club vol incorporar dos porters, un altre lateral dret, un parell de centrals i també un o dos extrems. L’objectiu, tal com va destacar el director esportiu, és “tenir una plantilla de 24 [el màxim que permet la normativa] perquè serà una temporada llarga de 38 partits i hem de tenir el màxim de jugadors possible”. El club tricolor treballa per allargar la cessió de Rubén Enri, i n’està buscant una perquè surti Sergi Serrano.Nogués també va confirmar que Kike Saverio no seguirà i sobre Rai, que té ofertes del Castelló i del Racing de Ferrol, va destacar que “té contracte i ha donat molt al club”. A més, va cloure que “no tenim cap interès perquè surti”.