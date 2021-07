Malick Dime no seguirà al MoraBanc

Actualitzada 01/07/2021 a les 12:55

El pivot senegalès, Malick Dime, no seguirà al MoraBanc Andorra la propera temporada. Tenia un curs més de contracte, però el club ha decidit executar la clàusula per rescindir-lo aquest estiu. L'entitat li ha agraït la seva professionalitat durant aquesta campanya, i li ha desitjat molta sort en el futur.En aquesta campanya com a tricolor, Dime ha fet una mitjana de 6 punts, 3,3 rebots, 2 taps i 6,6 crèdits de valoració en 13 minuts de joc en els 20 duels que ha disputat.