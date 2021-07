L'assemblea aprova els comptes de la federació

També modifica el reglament per evitar els impagaments

L’assemblea general de la Federació Andorrana de Futbol va aprovar ahir al vespre els comptes de l’exercici anterior, amb un superàvit de 121.000 euros, tal com havia explicat el Diari, amb uns ingressos d’explotació de 6.441.000 euros i unes despeses d’explotació de 6.325.000 euros.



A més, durant la reunió també es va donar el llum verd al pressupost per a aquest exercici, que serà de 6,5 milions d’euros. D’altra banda, també es va aprovar modificar el reglament general de la federació per tal de castigar els clubs que tinguin impagaments amb els jugadors o amb la CASS. En un primer moment