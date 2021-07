L'Andorra no descarta arrencar la lliga al Nacional abans d'anar al Comunal

Actualitzada 01/07/2021 a les 11:32

El president de l’FC Andorra, Ferran Vilaseca, ha explicat que arrencar la lliga a l’Estadi Nacional, abans de traslladar-se a l’Estadi Comunal mentre es realitzen els treballs d’adaptació de la instal·lació, “sembla una solució viable”. A més, ha explicat que “és obvi que la solució la trobarem, i estem parlant amb totes les parts per trobar l’encaix correcte”, i va afegir que “crec que ho podrem tenir no més tard de la setmana que ve”. Per últim, ha destacat que “venir a Andorra la Vella també ens ajudarà a fer créixer la massa social”.Sobre les possibilitats de futur, Vilaseca ha assenyalat que “hem estat molt feliços a Encamp, i hi ha voluntat de tornar, però s’haurien de buscar les circumstàncies”, i fa afegit que jugar al futur camp de la Federació Andorrana de Futbol “és una possibilitat”. Sobre tornar a Prada de Moles, ha manifestat que “estem feliços, però no depèn de nosaltres tampoc, ha d’haver-hi voluntat política i encaix, i ens hem d’alinear per veure si Prada de Moles és el lloc. Per ultim, ha afirmat que “la voluntat de l’FC Andorra és tenir un lloc propi pel futbol del país, i on es pugui jugar sense molestar, entre cometes, als altres i que cadascú tingui el seu lloc”.A més, el president de l’entitat ha confessat que el cap de Govern, Xavier Esport, li va transmetre en una de les reunions que “no patiu, Andorra està encantada amb els èxits de l’FC Andorra, i trobarem la solució”.Durant la roda de premsa, el director esportiu del club, Jaume Nogués, ha confirmat que el lateral dret Adrià Altimira, serà la cinquena incorporació del club de cara al proper curs. Es tracta d’un futbolista de 20 anys format al futbol base del Barça que l’última temporada ha jugat al Melilla. Sobre ell, ha destacat que “pot jugar també d’interior i extrem, i és un perfil de jugador associatiu, molt ràpid i intens amb el que fa, i ens agrada molt apostar per jugadors així”.