Denúncia al Jenlai

El porter Germán Canal portarà el club a la Batllia després dels impagaments reiterats

Un dels porters del CE Jenlai, Germán Canal, ha decidit emprendre accions judicials contra el club per impagaments. Cansat de la situació i de només rebre negatives per part dels administradors de l’entitat, el porter i el seu advocat, Joan Miró, han decidit presentar una denúncia a Batllia. Canal és un dels cinc jugadors del Jenlai que tenen acumulades diverses mensualitats i l’abril passat ja va denunciar al Diari aquesta problemàtica.“Llavors em devien 800 euros, ara ja són 1.200 perquè fa sis mesos que no cobro, des del desembre del 2020.”



L’advocat del jugador, cedit per l’Associació de Futbolistes Andorrans (AFA),