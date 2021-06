La FAN tindrà quatre nedadors a l'Europeu júnior de Roma

Actualitzada 30/06/2021 a les 07:07

La Federació Andorrana de Natació tindrà quatre representants a l’Europeu júnior de Roma, que es disputarà entre el 6 i l’11 de juliol –Aitana Mauriz, Aleix Férriz, Kevin Teixeira i Yann Lecoq–. Tal com va explicar el responsable tècnic de la FAN, Hocine Haciane, és la primera vegada que hi ha quatre nedadors en un Europeu júnior, i va destacar que “estic convençut que ho donaran tot ja que és una oportunitat única de competir internacionalment”. A més, va destacar que l’objectiu d’aquest campionat és “obtenir experiència per al futur”.De la seva banda, durant la presentació de l’equip a la seu central d’Andbank, el president de la FAN, Joan Clotet, va voler agrair l’esforç i dedicació dels quatre nedadors en “un any tan complicat”, i els va transmetre que “estem al seu costat”. Clotet també va referir-se a la polèmica per les no invitacions als Jocs Olímpics per a Nàdia Tudó i Bernat Lomero, i va assenyalar que “el que està passant amb el COA, la Nàdia i el Bernat no ha de ser cap excusa per seguir treballant fort, amb esforç i sacrifici”, i va cloure tot assegurant que “hem demostrat que des de la FAN defensarem els nostres nedadors”.