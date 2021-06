Manuel Nieto arriba a l'FC Andorra cedit pel Cadis

El davanter ha jugat al filial andalús i s’ha estrenat a Primera

El davanter centre Manuel Nieto és la tercera incorporació de l’FC Andorra de cara a la temporada vinent. El jugador de 23 anys ha jugat aquesta temporada al Cadis B, on ha disputat 21 partits i ha fet cinc gols, i arriba en qualitat de cedit per al curs 2021-2022. A més, també va arribar a debutar amb el primer equip del conjunt andalús jugant 12 minuts en els duels contra el Sevilla i l’Atlètic de Madrid.



Format al futbol base del Betis, Nieto va fer el salt al Cadis després d’un any al filial verd-i-blanc i la seva incorporació suposarà,