Lluís Marín es retira

Lluís Marín ha anunciat aquest matí la seva retirada com a surfista de neu després de més de 15 anys de carrera on ha aconseguit els millors resultats de la història del país en esports d’hivern amb dos podis, un tercer lloc a Valmalenco, i un altre a Feldberg. A més, ha participat a tres Jocs Olímpics, cinc Mundials, i 58 copes del Món.Els seus últims anys de carrera han estat marcats per les lesions, i aquest ha estat, precisament, el motiu principal per plegar. El surfista ha explicat que "és una decisió molt difícil just abans dels Jocs" i ha afegit que "per culpa de les lesions ara competia ja contra mi mateix i no contta la resta". De la seva banda, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha manifestat que “marxa el més gran”.