Part de la selecció alemanya de natació prepara al Pas els Jocs de Tòquio

Actualitzada 29/06/2021 a les 13:52

Una part de la selecció alemanya de natació està preparant els Jocs de Tòquio amb una estada al Pas de la Casa que van iniciar la setmana passada i que es prorrogarà fins diumenge. El comú d'Encamp destaca que el fet que l'equip alemany hagi escollit el Principat "posiciona una vegada més com a destinació esportiva per a entrenaments en alçada, com a estratègia per millorar la resistència i rendiment dels esportistes, especialment en esports com la natació". El grup ha rebut la visita del conseller encampadà Xavier Fernàndez per conèixer l'experiència que estan tenint a les instal·lacions encampadanes.La delegació alemanya està dirigida per Bernd Berkhahn i la formen els esportistes Franziska Hentke, Sarah Köhler, Finnia Wunram, Isabel Gose, Celine Rieder, Florian Wellbrock, Lukas Märtens, Rob Muffels i Sharon van Rouwendaal, integrant de la selecció holandesa i medallista olímpica. El comú apunta que els nedadors que es preparen al Pas tenen opcions de medalla a Tòquio 2020. Els esportistes fan sessions d'entrenament a la piscina del centre esportiu i sessions físiques al gimnàs i participaran en un reportatge a la televisió alemanya sobre l'estada a Andorra.