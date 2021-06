El COA només utilitzarà les places d'universalitat si no té classificats

El president assegura que el COI obliga a tenir dos atletes i si ja n’hi ha amb mínima no s’utilitzaran les invitacion

El president del Comitè Olímpic Andorrà (COA) va assegurar ahir que a partir d’ara només s’utilitzaran les places d’universalitat de què disposa Andorra per als Jocs Olímpics en cas que no hi hagi esportistes classificats amb mínima per a la cita. Així doncs, en el cas que cap atleta del país obtingui la qualificació directa s’aprofitarà una plaça masculina i una de femenina, fet que provocarà que el topall de representants del país sigui, en molts casos, de només dos participants. El president del COA, Jaume Martí, va manifestar que “el COI obliga a tenir dos atletes i si ja