Xavi Cardelús acaba 12è al Gran Premi d'Holanda de MotoE

Actualitzada 28/06/2021 a les 07:21

Xavi Cardelús va finalitzar en 12a posició al Gran Premi d’Holanda de MotoE celebrat al circuit d’Assen després de remuntar des de la 18a i última posició de la graella de sortida. El pilot de l’Avintia Esponsorama va recuperar tres places a la primera volta, i va poder seguir remuntant fins a creuar la línia de meta en 12è lloc. Després de la cursa, va manifestar que “estic satisfet de com han anat les coses avui i del 12è lloc que he aconseguit a Assen tenint en compte les circumstàncies”.De la seva banda, el resident Fabio Quartararo va endur-se la victòria a la cursa de MotoGP per davant dels també residents Maverick Viñales i Joan Mir. Pel que fa a la general, Quartararo és líder amb 34 punts més que Zarco.