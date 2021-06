La federació denuncia un acte de vandalisme al camp de Xixerella

Actualitzada 28/06/2021 a les 07:10

L’Associació Andorrana de Pitch-and-Putt va denunciar a les xarxes socials un acte de vandalisme a un dels greens del camp de Xixerella, per culpa d’un ciclista que va deixar part del camp impracticable, i amb rodades de la bici en qüestió després de fer un derrapatge.Segons van explicar des de l’associació, l’infractor no només va passar per sobre d’un dels greens del camp, si no que també va aprofitar per derrapar i deixar les marques sobre la gespa. “Sabem que la majoria de ciclistes són respectuosos amb el medi ambient”, van escriure al Facebook, i tot seguit van afegir que “entre mig es camuflen gamberrros que ni tan sols s’imaginen les atencions que necessita un camp com aquest”. A més, van destacar que “això ha passat mesos i mesos després de l’hivern, per recuperar la gespa, i mesos i mesos de feina de persones malmeses per un incult”. Per cloure, van escriure que “li demanem que pensi una estona sobre el que va fer, i per què ho va fer”.