L'FC Andorra fitxa el davanter Manuel Nieto

Actualitzada 28/06/2021 a les 13:25

L'FC Andorra ha tancat el tercer fitxatge de la temporada incorporant a Manuel Nieto, cedit per aquest any. Es tracta d'un davanter andalús de 23 anys procedent del Cadis B que enguany ha debutat a la Primera Divisió Espanyola amb el primer equip andalús. Concretament, Nieto va disputar nou minuts al duel entre Sevilla i Cadis, i tres al partit entre els gaditans i l'Atlètic de Madrid.Amb el filial del Cadis, enguany ha disputat 21 partits on ha marcat 5 gols.D'altra banda, la federació espanyola ha confirmat que la lliga de Primera RFEF arrencarà el cap de setmana del 28 i 29 d'agost, i que finalitzarà el del 28 i 29 de maig després de 38 jornades. Pel que fa als play-off d'ascens a Segona Divisió, que tornaran a ser en una seu única, les semifinals seran el 8 i 9 de juny, i la final l'11 i 12 d'agost. Pel que fa a la Copa del Rei, que els tricolors jugaran per tercera temporada consecutiva, la primera eliminatòria està programada pel dimecres 1 de desembre.