Els problemes electrònics deixen KO Albert Llovera

Albert Llovera i el seu copilot Claudi Ribeiro Leite no van poder acabar el Ral·li de San Marino puntuable pel Campionat d’Itàlia de ral·lis després de patir diversos problemes amb l’electrònica del seu DS3. Les dificultats mecàniques van ser constants durant gairebé tota la cursa, i finalment els pilots van haver d’abandonar a meitat del ral·li.Els problemes electrònics van obligar Llovera i Leite a haver d’aturar-se gairebé de manera permanent per fer resets a l’electrònica del seu vehícle, i per això van acabar decidint abandonar per pensar en el futur. Un cop acabat el ral·li, Llovera va manifestar que “a mesura que avançava el ral·li els problemes anaven empitjorant” i va afegir que “vam plantejar oblidar-nos de la competició i intentar fer el recorregut com a test. Ni això va ser possible, al final vam pensar que el millor era deixar-ho”.La propera cita per a Llovera i Leite serà el 24 i 25 de juliol amb el Rally di Roma Capitale, puntuable també per a l’Europeu.