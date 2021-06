Els equips del país sumen quatre podis al retorn del TIM Vòlei

El CV Valls d’Andorra va sumar un segon i un tercer lloc, el CV Encamp una segona plaça i el CV Andorra un bronze

Els equips del país van sumar un total de quatre podis al TIM Vòlei, que tornava a escena després de dos anys d’absència per la Covid-19, i que va tenir una represa per la porta gran amb més de 1.200 jugadors de 112 clubs (rècord del torneig) competint a sis instal·lacions del Principat.



L’equip més llorejat dels participants de casa va ser el CV Andorra, que va sumar una segona i una tercera posició. El conjunt sènior femení va aconseguir la plata després de caure a la final contra l’AEE Balmes de Barcelona per 2-0, mentre que l’infantil femení va pujar