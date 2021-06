Comiat de Govern als olímpics

Actualitzada 28/06/2021 a les 17:18

La delegació olímpica ha visitat aquesta tarda l'edifici administratiu de Govern. El cap de l'executiu, Xavier Espot, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, han rebut els integrants del grup que viatjarà a Tòquio per competir en els Jocs que s'havien de celebrar l'estiu passat i que van haver de ser ajornats per la pandèmia, amb l'excepció de Pol Moya, que es troba a Madrid preparant la que serà la seva segona cita olímpica.

Sobre la polèmica per l'absència de la natació, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha demanat "reforçar la comunicació" perquè les federacions coneguin quins són els criteris que han d'assolir per gaudir de les invitacions. A més, ha manifestat la voluntat "de reforçar el compromís perquè les federacions tinguin els millors mitjans per tenir millors marques".



De la seva banda, el president del COA, Jaume Martí, ha assegurat que a partir d'ara "si tenim dos classificats no utilitzarem cap plaça d'universalitat", i ha afegit que "el COI obliga a tenir dos atletes, i si ja hi ha classificats, no s'utilitzaran les invitacions". A més, ha destacat que no s'han utilitzat les invitacions de la natació perquè "no crec que sigui un favor a fer a ningú. Ja estem representats, i les places d'universalitat només serveixen per representar el país, i ja ho està".