Una errada de Cardelús el condemna a sortir últim a Assen

Actualitzada 27/06/2021 a les 07:04

Xavi Cardelús sortirà en última posició al Gran Premi d’Holanda de MotoE que se celebra al circuit d’Assen després de cometre ahir una errada a la qualificació que va fer que li anul·lessin la volta. El pilot de l’Avintia Esponsorama va anar-se’n un pèl llarg al revolt número nou del traçat, i això va suposar que els comissaris li cancel·lessin el temps de volta.Després de la qualificació, Cardelús va manifestar que “esperava un lloc entre els 10 primers a la E-Pole, però ha acabat sent un desastre per la cancel·lació del meu temps, ja que a l’única volta que tenim per marcar el registre que ens posiciona en la graella”, i va afegir que “avui entrar entre els deu primers serà un bon resultat”.La cursa del Gran Premi d’Holanda de MotoE se celebrarà avui a partir de les 15.30 hores al Circuit d’Assen.