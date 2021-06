L'Inter Escaldes se centra en la Conference League

Actualitzada 27/06/2021 a les 06:59

Després de caure eliminat a la Lliga de Campions per la derrota 2-0 contra el Pristinha, l’Inter Club d’Escaldes ja només pensa en la següent etapa de la seva aventura europea amb la disputa de la segona eliminatòria de la Conference League. Sobre l’eliminació, el capità Sergio Moreno va destacar que “hem d’estar orgullosos de nosaltres i el nostre equip perquè hem fet un pas endavant i hem demostrat que podem competir”.Fins al dia 14 de juliol, els escaldencs no sabran si s’enfronten al Teuta d’Albània, o al Sheriff Tiraspol de Moldàvia, ja que el perdedor de l’eliminatòria de la Champions League entre aquests dos equips serà el rival dels d’Alberto Lopo els dies 22 i 29 de juliol, amb la tornada a l’Estadi Nacional.Sergio Moreno va complir contra el Pristinha el seu partit 100 amb l’Inter i va assenyalar que “estic molt content d’arribar a aquesta xifra i és una il·lusió enorme perquè no s’arriba tots els dies a un número així”.