Estrena del TIM Vòlei amb més de 1.000 jugadors

Actualitzada 27/06/2021 a les 07:04

El TIM Vòlei va viure ahir la seva primera jornada després de dos anys i cinc tornejos d’absència, i ho va fer per la porta gran, amb rècord de participació de 112 equips i més de 1.200 jugadors. El campionat compta amb totes les categories de competició (des de minivòlei a sènior) i hi ha equips tant masculins com femenins, repartits en sis instal·lacions d’Encamp, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.La majoria dels conjunts arribats al país són de Catalunya, però també n’hi ha quatre de balears i un de l’Aragó. Tampoc hi falten els del país, i és que totes les entitats estan representades amb diferents conjunts, ja que entre el CV Valls d’Andorra, el CV Andorra i el CV Encamp van inscriure una desena d’equips per al torneig.El TIM Vòlei viurà avui la segona i última jornada de competició en què es disputaran les diferents finals i les entregues de premis, seguint els protocols de seguretat que marca el Govern.