El resident Alaphilippe es vesteix de groc

Va imposar-se a una primera etapa marcada per les caigudes

El resident gal Julian Alaphilippe va endur-se la victòria a la primera etapa del Tour de França amb final a la cota de la Fosa dels Llops a Landerneau i va vestir-se amb el mallot groc de líder. El campió del món va ser el més hàbil en una jornada marcada pels incidents, ja que es van produir dues caigudes massives (una de les quals per culpa de la pancarta d’una espectadora).



Alaphilippe va atacar a poc més de dos quilòmetres per al final de l’etapa, i ningú va poder seguir-li el ritme d’una pujada final que el va situar com