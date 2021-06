Andorra s'acomiada de la Davis amb desfeta contra San Marino

Els tricolors van avançar-se sumant el primer punt, però el segon individual i el duel de dobles va ser per als sanmarinesos

Andorra va acomiadar-se de la Copa Davis amb una derrota per 2-1 contra San Marino a l’últim duel de la fase de grups del Grup 4 Europeu d’aquesta competició.



Les coses, però, van arrencar bé per als tricolors, que van sumar el primer punt després que Damien Gelabert superés per 6 a 3 i 6 a 1 Simone de Luigi. El segon duel passava a ser clau, però Marco De Rossi va demostrar per què el sanmarinès era el número 1 del seu equip, i va derrotar Èric Cervós per 6 a 4 i 6 a 2. Amb l’empat a un,