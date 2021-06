Tret de sortida del Tour més tricolor

La ronda francesa viurà una triple jornada al país, i una vintena de residents hi competeixen

La ciutat de Brest viurà avui l’inici de la 108a edició del Tour de França, que tindrà aroma del Principat amb la triple jornada que es viurà l’11, 12 i 13 de juliol amb una arribada d’etapa, una jornada de descans i una sortida, a més de per la presència d’una vintena de residents que disputaran la Grande Boucle els propers 21 dies.



La competició arrencarà amb quatre jornades per la Bretanya, amb un trànsit pel centre de França de camí als Alps, on acabarà la primera setmana. Posteriorment, la competició arribarà als Pirineus amb una primera gran etapa amb final