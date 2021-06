Mònica Doria, banderera a l'obertura de Tòquio 2020

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:57

Mònica Doria serà la banderera d’Andorra a la cerimònica d’obertura dels Jocs de Tòquio, mentre que Pol Moya ho serà a la cloenda, segons va confirmar ahir el COA durant la presentació de l’equipament que lluirà l’expedició celebrada a la seu central d’Andbank.La palista va explicar que “tinc moltíssimes ganes d’anar-hi, i ser la banderera és un honor per a mi”, mentre que sobre el seu estat de forma va manifestar que “espero arribar a Tòquio en plena forma”. Doria marxarà a principis de mes cap al Japó, on farà una preparació al canal que acollirà la competició. De la seva banda, Pol Moya, que actualment segueix entrenant a Madrid, viatjarà cap a finals de mes a la capital nipona.Per últim, el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí, no va voler pronunciar-se sobre la polèmica amb la federació de natació per les invitacions no atorgades als nedadors.