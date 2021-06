Marc Aguado seguirà un any més com a tricolor

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:51

L’FC Andorra i el Reial Saragossa van arribar a un acord per allargar durant una campanya més la cessió de Marc Aguado. El migcampista, així doncs, vestirà la samarreta tricolor per segona campanya consecutiva després d’haver disputat 15 duels aquest curs. L’aragonès, però, no podrà ser a l’inici de la temporada, ja que haurà de complir una sanció de quatre partits per dir-li a l’àrbitre del duel del play-off d’ascens contra la Reial Societat B “¡Sois unos hijos de la gran puta, no tenéis ni puta idea!”.Un cop conegut l’acord per seguir un any més com a tricolor, el migcampista va manifestar a les xarxes socials “estic content de tornar a estar al vostre costat. Serà una gran temporada”.D’altra banda, el lateral Borja Herrera no seguirà a l’FC Andorra i s’incorporarà a l’Unionistas de Salamanca del Grup 1 de la Primera RFEF. El canari tenia contracte en vigor, però va arribar a un acord amb el club per desvincular-se’n. El futbolista va tenir menys protagonisme de l’esperada la passada temporada, i va jugar només onze partits, vuit dels quals com a titular, i un total de 682 minuts.