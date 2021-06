Andorra venç Kosovo i suma la primera victòria

Els tricolors van guanyar els dos individuals i el duel de dobles

Andorra va aconseguir la primera victòria a la Copa Davis després de superar Kosovo amb contundència per 3-0 i deixar escapar només un set en els tres duels disputats.

Damien Gelabert va obrir el foc contra Granit Bajraliu, i es va endur el triomf en dues mànegues de manera contundent per 6 a 1 i 6 a 4. A continuació va ser el torn d’Èric Cervós, que va derrotar Fresk Sylhasi també de manera còmoda per 6 a 1 i 6 a 1. Per últim, la parella de dobles, formada ahir per Cervós i el jove Jordi Trilla, també es va