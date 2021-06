Encamp treballa en el concurs de Prada de Moles

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:48

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va explicar ahir durant la sessió del consell de comú que s’està treballant en el concurs que s’haurà de convocar per la remodelació de Prada de Moles per adaptar la instal·lació encampadana als requisits que marca la federació espanyola perquè l’FC Andorra pugui disputar-hi els partits a la Primera RFEF. Més enllà d’això, des de l’administració comunal no van donar cap altre detall sobre el temps que podrien durar les obres o del cost que tindrien. A més, sobre qui assumiria els costos de les obres, el cònsol menor encampadà, Jean Michel Rascagneres, va assegurar que “hi ha molts punts oberts, i un és si el cost l’assumirà el concessionari o el comú també n’afronta una part”.De la seva banda, des del PS+Independents van mostrar la seva preocupació per la repercussió que poden tenir les obres, especialment pel que fa als altres usuaris (com l’FC Encamp) a nivell de base. A més, els consellers socialdemòcrates van mostrar el seu neguit pel cost de l’obra i qui l’hauria d’assumir, si el comú o també el club i Govern, i el conseller Enric Riba va destacar que “si l’FC Andorra va a jugar a la capital, després l’haurem de tornar a fer pujar a Encamp”.