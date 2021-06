El primer Andorra Multisport Festival tindrà poc més de 2.000 inscrits quan les previsions eren de prop dels 6.000

El Parc Central d’Andorra la Vella va acollir ahir l’inici de l’Andorra 21 Ports, la prova que inaugura el bloc central de l’Andorra Multisport Festival després que Sant Julià de Lòria fos seu el març passat del Campionat del Món de triatló d’hivern. A més d’aquestes dues disciplines, entre avui i el diumenge 4 també hi haurà curses de bicicleta de muntanya, de trail i de triatló de resistència, en un esdeveniment que es repartirà arreu del país, però que no va enganxar tant com es preveia en un primer moment i tindrà menys participants del que deien les primeres