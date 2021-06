Albert Llovera torna als ral·lis a San Marino

Actualitzada 25/06/2021 a les 06:44

Albert Llovera tornarà avui a la competició després d’un temps aturat per la pandèmia al Ral·li de San Marino, i ho farà pilotant un DS3 amb Claudi Ribeiro, Leite, de copilot. La cursa està emmarcada dintre del Campionat d’Itàlia de ral·lis i avui hi haurà la primera jornada amb una única especial, mentre que demà els competidors hauran de superar tres trams més cronometrats (dos es passaran tres vegades, mentre que un altre es farà en dues ocasions).Sobre aquest retorn a la competició, Llovera va manifestar que “d’entrada ens vam plantejar la participació a Sardenya [Ral·li d’Itàlia del WRC], encara que les possibilitats eren mínimes a causa del poc marge de temps que teníem per preparar el DS3. Així va ser i vam passar al pla B”. A més, va destacar que “la setmana passada vam poder fer el primer i únic test, sobretot per comprovar que tot funcionés de manera correcta”.