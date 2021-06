El cap de Govern demana col·laboració a Marsol perquè l’FC Andorra pugui jugar al camp de la capital

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va manifestar ahir la voluntat del comú d’endarreirr “un any i mig o dos” la reforma de l’Estadi Comunal Joan Samarra perquè l’FC Andorra pugui jugar-hi les dues properes temporades mentre durin les obres de reforma de Prada de Moles, tal com va avançar el Diari, apel·lant al seu “sentiment de país”. Marsol, a més, va confessar que l’opció de posar el Comunal sobre la taula perquè hi disputés els partits el conjunt tricolor va arribar des del cap de Govern, Xavier Espot, que va demanar a la capital si “podíem col·laborar