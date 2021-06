Públic a l'ACB i als estadis de futtbol amb normalitat la temporada vinent

Actualitzada 24/06/2021 a les 15:40

La ministra de Sanitat d'Espanya, Carolina Darias, ha anunciat que, de cara a la temporada vinent, se suprimeix la norma que prohibia o limitava l'accés d'aficionats als estadis i pavellons esportius en partits de la Lliga de futbol i de la Lliga ACB de bàsquet. "Tornem a la normalitat pel que fa a l'afluència de públic per al començament de la Lliga de futbol i l'ACB", ha afirmat. Així doncs, torna el públic sense restriccions ni limitacions després d'un any i mig, en una mesura que repercutirà en equips com el MoraBanc Andorra per a la competició de bàsquet o l'FC Andorra que competeixen a Espanya.