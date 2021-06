El públic podrà veure el Tour en directe

Els aficionats podran ser a la meta i durant el recorregut i es recomana portar mascareta

Els aficionats del ciclisme podran gaudir en directe del Tour de França tant durant el recorregut com a l’arribada de la 15a etapa, a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, i també a la sortida de la 16a etapa, al Pas de la Casa, després que els protocols sanitaris ho permetin. Tot i que la mascareta ja no sigui obligatòria en espais oberts, el director de producte i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, va assegurar que “des d’aquí recomanem i diem que la gent porti mascareta si hi ha una alta concentració de gent”, i va afegir que “la gent