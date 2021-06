Andorra cau contra Macedònia a la segona jornada de la Davis

Els amfitrions demostren la seva superioritat i no donen opcions als tricolors

Andorra va caure per 3 a 0 contra Macedònia del Nord a la segona jornada de la Copa Davis, en què el conjunt amfitrió va demostrar el seu potencial i no va donar cap tipus d’opció a l’equip tricolor. El primer a saltar a la pista va ser Damien Gelabert, que va caure contra Kalin Ivanovski per un doble 6 a 2. Tot seguit va ser el torn d’Èric Cervós, que es va veure superat per Gorazd Srbljak per 6 a 0 i 6 a 1.



El canvi va arribar en els dobles, en què va estrenar-se Jordi Trilla a la

