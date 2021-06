Sanza admet la dificultat per triar l'atleta dels Jocs

Considera que tant Moya com Carabaña tenen un nivell alt

El seleccionador d’atletisme, Marcos Sanza, va explicar que haver de triar quin dels dos atletes amb opcions (Pol Moya i Nahuel Carabaña) aniria als Jocs Olímpics va ser dur. Tant la Federació Andorrana d’Atletisme com el Comitè Olímpic Andorrà van confirmar ahir la notícia que havia explicat el Diari sobre que el representant que gaudiria de la plaça d’universalitat seria Moya, que correrà les sèries dels 800 metres a Tòquio el 31 de juliol. Aquesta serà, doncs, la segona experiència olímpica per a Moya, ja que el migfondista va participar a Rio 2016, on va ser sisè de la seva