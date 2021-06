L'Andorra fitxa el migcampista format al Madrid Sergio Molina

Actualitzada 23/06/2021 a les 07:02

L’FC Andorra va tancar la segona incorporació de la temporada amb l’arribada del migcampista de 25 anys Sergio Molina. Es tracta d’un interior dret que les tres últimes temporades havia jugat a la UD Salamanca (enguany ha jugat 25 partits i ha fet dos gols) i que s’havia format al futbol base del Reial Madrid. Un cop va deixar l’equip blanc, va signar per l’Stoke City anglès (va jugar a l’equip sub-21 i al sub-23), abans de tornar a Espanya per jugar a diversos equips de Segona B com l’Albacete o el Navalcarnero abans d’incorporar-se al Salamanca.Es tracta d’un interior dret que també pot jugar de pivot defensiu amb bona passada i amb capacitat d’arribar a l’atac des de segona línia, tot i que també és capaç de jugar més enrere i tenir capacitat defensiva. Molina tenia altres propostes de Primera RFEF, i un cop confirmat el fitxatge va publicar a les xarxes socials: “Estic molt feliç d’arrencar aquesta nova etapa al vostre costat.”D’altra banda, segons Pucela Fichajes, els tricolors s’haurien interessat en el lateral esquerre del Valladolid Promesas Ignasi Vilarrasa.