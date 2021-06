El canvi de plans del Govern passa per un trasllat al Joan Samarra de l’equip de Piqué mentre el rugbi segueix al Nacional

L’afer de l’Estadi Nacional que ha mantingut en suspens el VPC, la Federació de Futbol i el Govern després que Gerard Piqué reclamés l’ús de les instal·lacions per al seu equip mentre duressin les obres de remodelació del camp de Prada de Moles està a punt de tancar-se, segons fonts properes a l’executiu. L’FC Andorra accepta jugar a l’Estadi Comunal i només els serrells de la negociació, com qui paga les obres de remodelació imprescindibles, podrien alentir l’acord. El Govern, després de comprovar com els plans inicials eren rebutjats sistemàticament per inviables, ha hagut d’anar movent les peces –en funció