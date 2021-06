Desè lloc elit de Cabanas a la 'crono' de la Nucia

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:53

L’equip de la Federació Andorrana de Ciclisme va participar el cap de setmana passat al Campionat d’Espanya de ruta, que va celebrar-se a la localitat castellonenca de la Nucia, on va destacar la desena posició d’Òscar Cabanas a la contrarellotge dintre de la categoria elit.Precisament la lluita contra el crono va ser la primera de les curses i Cabanas va tancar els 32,1 quilòmetres de la prova amb un temps de 46’20”11, a poc més de tres minuts d’Eloy Teruel, vencedor en aquesta categoria. A la general va ser 38è a sis minuts del nou campió d’Espanya. De la seva banda, el jove Marc Saura, que corria per obtenir experiència, va ser 18è elit i 46è de la general. A la cursa femenina, l’única representant va ser Magalí Salomon, que va cloure 26a a onze minuts de la vencedora, Mavi García.La prova en ruta constava de 190 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell, i ni Cabanas ni Saura van poder completar l’exigent circuit que transcorria per les carreteres de la Costa Blanca alacantina. La victòria va ser per a Omar Fraile, seguit per Jesús Herrada i Àlex Aranburu. A la prova femenina, amb 106 quilòmetres de recorregut, Magalí Salomon va mantenir-se al grup fins a l’inici de l’alt del Turrón Duro, però no va poder finalitzar una exigent cursa que va guanyar Mavi García per davant d’Ane Santiesteban i Sara Martín.