Un gol del futbolista de Coll de Nargó fa entrar l’Inter a la final de la preliminar

L’Inter Club d’Escaldes va aconseguir passar a la final de la ronda preliminar de la Lliga de Campions després d’imposar-se per 0 a 1 al campió feroès, l’HB Tórshavn, amb un solitari gol de Jordi Betriu al quart d’hora de la segona meitat.



Tal com era d’esperar, el duel va arrencar marcat per la igualtat tot i la hipotètica superioritat del conjunt de les Illes Fèroe que, sobre el paper, té una lliga més potent, segons estableix el rànquing de coeficients de la UEFA. Gerard Hulk Artigas va tenir la primera per als escaldencs quan encara no s’havia ni tan sols