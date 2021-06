'Wiffy' Balart deixa la banqueta de l'Andorra HC per cansament

La decisió només afecta el club, ja que mantindrà el càrrec de seleccionador

Lluís Ferran, Wiffy, Balart posa el punt final a la seva etapa com a entrenador del Seat Andorra Hoquei Club. Després de vuit anys al club, primer com a jugador i entrenador, i després com a tècnic exclusivament, decideix deixar la banqueta per “necessitat de descansar”. Wiffy considera que “aquest equip necessita una exigència que jo no li estava donant i el més just era parar, plegar i prendre’m un descans”. Una decisió que va comunicar a la junta del club el mes de febrer, “encara que ja tenia decidit que aquesta seria la meva darrera temporada”, i als jugadors