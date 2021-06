Tres positius per Covid fa tornar la selecció de Geòrgia

Actualitzada 21/06/2021 a les 06:51

La selecció andorrana d’handbol va acabar de manera precipitada, i obligat per les circumstàncies, la seva participació a l’IHF/EHF Trophy que s’ha disputat a Tbilissi (Geòrgia). Tres casos de positiu per Covid-19 en l’equip andorrà van fer que l’expedició tornés ahir al país, sense poder disputar el partit pendent per definir el cinquè i sisè lloc del torneig davant Azerbaidjan. El duel va ser ajornat divendres per un cas positiu i les proves PCR posteriors que se li van practicar a tota la delegació va detectar dos casos més que va fer que l’EHF -la federació europea- anul·lés el partit i notifiqués als andorrans el seu retorn a casa. Els tres positius són asimptomàtics, es troben bé, i van ser aïllats en un hotel preparat per rebre seguiment diari i fins que els metges georgians permetin la seva tornada a Andorra.La participació de la selecció, per tant, s’ha vist tallada de manera sobtada després de disputar dos partits a la fase de grups on es van encaixar dues derrotes, contra Xipre (16-38) i davant Bulgària (38-21). El campionat el va guanyar l’amfitriona Geòrgia que va superar 32-18 Xipre.