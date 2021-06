La federació de natació, indignada amb el COA per deixar Lomero i Tudó fora dels Jocs

Actualitzada 21/06/2021 a les 13:54

Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació (FAN) no ha amagat el seu enuig amb la decisió del COA de no aprofitar les places d'universalitat perquè Bernat Lomero i Nàdia Tudó puguin competir als Jocs Olímpics de Tòquio. Clotet assegura no entendre el motiu pel qual s'ha rebutjat la presència dels nedadors a la cita olímpica, ja que en les diferents negociacions, el COA, ha apuntat el president de la federació, va mostrar-se receptiu a l'hora de valorar la possibilitat que anessin, tot i no assolir la mínima B. "No entenem perquè s'han tancat en banda i no s'ha culminat la negociació. No sabem si el motiu és purament esportiu i pensem que ha faltat comunicació i les formes no han estat les més correctes" ha exposat Clotet aquest matí al Centre de Tecnificació d'Ordino.