Kevin Petit consolida el seu triomf a Arinsal

Edgar Montellà va ser el millor andorrà i va acabar en quart lloc

El pilot francès Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), subcampió de França de 2020, va anotar el seu nom en el palmarès de la Pujada Arinsal, prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió. La cursa de muntanya, organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) ha estat marcada per les condicions que va imposar la meteorologia en les dues jornades, però que no ha evitat que es veiés un gran espectacle. Petit va consolidar el seu triomf en la segona pujada d'ahir, que sumat al que va aconseguir dissabte, li va reportar la victòria i el lideratge en el campionat