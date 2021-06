Andbank i IRONMAN patrocinaran l'Andorra Multisport Festiva

Actualitzada 21/06/2021 a les 18:08

Andbank i The IRONMAN Group han arribat a un acord de col·laboració per patrocinar tres de les cinc proves de l’Andorra Multisport Festival, que començarà el proper 24 de juny i s’espera que tingui la participació d’uns tres mil esportistes entre totes les curses. Culminarà el 4 de juliol amb l’IRONMAN 70.3 Andorra, prova reina del triatló.Les proves patrocinades seran l’IRONMAN 70.3; l'Andorra MTB Classic-Pyrenées, una prova de BTT per parelles que passarà per la Massana, Canillo i Sant Julià; i la Trail 100 Andorra-Pyrénées, una cursa de muntanya amb quatre distàncies per atletes de tots els nivells, que serà a Ordino.