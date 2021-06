Loureiro no renova amb l'FC Andorra i marxa al Ràcing de Ferrol

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:12

Miguel Loureiro, lateral dret de l’FC Andorra les dues darreres temporades i un dels jugadors que acabaven contracte, no seguirà com a tricolor. El futbolista i el club no han arribat a un acord de renovació i Lou tornarà a Galícia, aquesta vegada, a les files del Ràcing de Ferrol que també jugarà a la nova Primera RFEF. De fet, l’entitat ferrolenca ja va anunciar ahir la contractació de l’exjugador de l’Andorra. Amb la de Loureiro, ja són nou les baixes per a la temporada que ve, afegint les de Bañuz, Mantovani, Gaffoor, Iker Goujón, Víctor Casadesús, Diego Huesca, Raúl Feher -es queda a Eivissa després de rescindir amb l’Andorra- i Kike Saverio que torna a Osasuna. Respecte a fitxatges, de moment, només ha arribat Marc Fernández, procedent de l’Apollon Smirnis de la Primera Divisió grega.