L'Inter Escaldes treballa ja amb el cap a Albània

L’Inter Club Escaldes segueix la seva preparació de cara a la ronda preliminar de la Champions League, que enceta dimarts a Albània davant l’HB Tórshavn de les illes Fèroe. L’equip ha fet la darrera sessió de treball al país abans de viatjar i va acabar de perfilar l’eliminatòria amb la disputa d’alguns amistosos. Un dels jugadors, Ildefons Lima, assegura que aquests partits “serveixen molt per acabar d’agafar ritme i intensitat, que és el que ens trobarem”. Posar-se a punt per a l’escenari de dimarts davant l’equip feroenc és també el principal argument de Gerard Artigas, que “és el premi al treball de tot l’any i vaig amb il·lusió perquè és la meva primera vegada a Europa”. L’Inter jugarà la semifinal davant el Tórshavn el dimarts a les 20.00 hores a l’estadi Niko Dovana de la ciutat albanesa de Durrës i el partit es jugarà sense públic. El flamant nou entrenador dels escaldencs, Alberto Lopo, ja va comentar que “tenim equip per competir a la Champions” i que “serà especial perquè com a jugador mai vaig tenir l’oportunitat de disputar aquesta competició”. L’altra semifinal de la fase preliminar la jugaran el Folgore de San Marino i el Pristina de Kosovo i la final està prevista per divendres 25. El campió de l’eliminatòria accedirà a la primera ronda de la Champions League, que es disputarà la primera quinzena de juliol, anada el 7 i tornada el dia 14, i s’enfrontarà al Ferencvaros hongarès.