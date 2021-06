L'Andorra HC, sense cap opció, cau amb estrèpit

Actualitzada 20/06/2021 a les 06:31

El Seat Andorra HC va tenir el pitjor dia en el pitjor moment. Després de realitzar una més que notable temporada i passar de mantenir la categoria per la pandèmia a classificar-se per a la fase d’ascens va dir adeu ahir a la OK Lliga Bronze d’una manera massa crua. La final a vuit de Juneda, per lluitar per aconseguir l’ascens a la Primera Nacional Catalana era el fermall d’un curs on, reforçats per la tornada de jugadors de la casa, l’equip andorrà s’havia plantat a les portes d’assolir un repte que, en principi, no formava part del full de ruta. Ahir, però, el despertar va ser dur, amb una derrota davant el Roda per 6-0. “Ha estat un partit de tu a tu, arribant a la mitja part amb un 2-0 en contra. Quan a la segona ens hem llençat, ens han rebentat”. És l’anàlisi de Wifi Balart, el tècnic de l’Andorra, que es mostrava resignat per haver patit “un mal dia” i perquè “no ha pogut ser”. El Roda de Ter va ser més efectiu i no va tenir pietat.